Microsoft, utili e ricavi sopra attese. Sorprende anche la guidance



Mercoledì 28 Luglio 2021, 10:15







(Teleborsa) - Risultati di bilancio in salita per Microsoft che supera le aspettative del mercato.



Nel quarto trimestre fiscale, il colosso di software e hardware ha riportato un utile per azione, su base adjusted, pari a 2,17 dollari, meglio degli 1,92 attesi dal consensus. Il fatturato si è attestato a 46,15 miliardi rispetto ai 44,24 miliardi stimati ed in crescita del 21% su base annua. L'utile operativo è in crescita del 32% a 69,9 miliardi.



Sorprende al rialzo anche la guidance: Microsoft prevede un fatturato compreso tra 14,5 miliardi e 14,75 miliardi, superiore ai 14,07 miliardi attesi dal consensus.