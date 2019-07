Microsoft, trimestrale positiva nonostante il gaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. L'azienda tecnologica USA ha realizzato un, in rialzo del 12% rispetto allo scorso anno (32,77 miliardi il consensus)., quasi il 50% in più rispetto al periodo precedente.Per il 1° trimestre fiscale, Microsoft ha previsto ricavi tra 31,7-32,4 miliardi di dollari a fronte dei 32 miliardi indicati dagli analisti."È stato un anno fiscale da record per Microsoft, risultato delle nostre profonde partnership con aziende leader in ogni settore", ha dichiarato l'Amministratore DelegatoPositiva la reazione del titolo nelle contrattazioni after hours.