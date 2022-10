Microsoft, trimestrale batte attese ma outlook crescita peggiora

(Teleborsa) - Microsoft ha registratopari 50,1 miliardi di dollari nel suo primo trimestre dell'anno fiscale (terminato il 30 settembre 2022), in aumento dell'11% (+16% a valuta costante) rispetto allo stesso periodo del 2021. L'è stato di 21,5 miliardi di dollari ed è aumentato del 6% (+15% a valuta costante). L'è stato di 17,6 miliardi di dollari ed è diminuito del 14% (in calo dell'8% a valuta costante). L'è stato di 2,35 dollari ed è diminuito del 13% (in calo del 7% a valuta costante).Il, secondo dati Refinitiv, si aspettava in media un utile per azione di 2,30 dollari su ricavi per 49,6 miliardi di dollari"Questo trimestre le entrate disono state di 25,7 miliardi di dollari, in aumento del 24% (in aumento del 31% a valuta costante) anno su anno - ha affermato, vicepresidente esecutivo e chief financial officer di Microsoft - Continuiamo a vedere una forte domanda nelle nostre attività commerciali, incluso un altro quarto di solide prenotazioni mentre offriamo un valore convincente per i clienti".La società ha affermato che prevede che l'registrerà ricavi da 21,25 miliardi a 21,55 miliardi di dollari nel secondo trimestre, leggermente al di sotto delle stime degli analisti di 22,01 miliardi di dollari. "Prevediamo che la crescita dei ricavi disarà sequenzialmente inferiore di circa cinque punti a valuta costante", ha detto la CFO durante la call con la comunità finanziaria.Le entrate del trimestre in corso dell'sono state previste tra 14,5 miliardi e 14,9 miliardi di dollari, al di sotto delle stime di 16,96 miliardi di dollari.