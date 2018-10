© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trimestre positivo per Microsoft. Nel suo primo trimestre fiscale, chiuso il 30 settembre, ha registrato utili netti per 8,8 miliardi di dollari, in aumento del 34% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. I profitti per azione sono stati di 1,14 dollari (+36%) contro le attese degli analisti che le davano a 96 centesimi. I ricavi sono aumentati del 19% a 29,1 miliardi, oltre le attese per 27,72 miliardi.È stato il ventesimo trimestre sugli ultimi 21 in cui l'azienda ha battuto il consenso. Ciò è stato determinato da una ripresa della domanda di pc e server.«Abbiamo iniziato bene l'esercizio 2019, risultato della nostra innovazione e della fiducia che i clienti hanno in noi per alimentare la loro trasformazione digitale», ha commentato l'amministratore delegato Satya Nadella. Secondo Amy Hood, il direttore finanziario, «i risultati record del primo trimestre riflettono il nostro impegno verso investimenti strategici di lungo termine».Da gennaio il tiitolo in Borsa è salito di quasi il 20% e negli ultimi 12 mesi di quasi il 30%.