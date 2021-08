Microsoft positiva in Borsa. Aumenterà il prezzo del pacchetto Office

1 Minuto di Lettura

Giovedì 19 Agosto 2021, 20:45







(Teleborsa) - Si muove al rialzo il colosso informatico americano, che si attesta a 295,7, con un aumento dell'1,72%. Microsoft beneficia dell'annuncio dell'aumento del prezzo di Office 365 a partire da marzo 2022. Il rialzo del costo del pacchetto Office riguarderà solo i prodotti commercial, non quelli education e consumer.



L'aumento del prezzo avrà un impatto positivo sulle entrate e i profitti della società, dato che la linea Office rimane il prodotto di punta di Microsoft in termini di vendite e la maggior parte delle entrate di Office è legata all'uso aziendale. Questa decisione segna "il primo aggiornamento sostanziale dei prezzi da quando abbiamo lanciato Office 365 dieci anni fa", ha scritto il vicepresidente di Microsoft 365 Jared Spataro in un post sul blog dell'azienda.



Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 298,9 e successiva a 307,2. Supporto a 290,6.