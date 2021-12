Microsoft, ok Antitrust UE ad acquisizione Nuance

(Teleborsa) - Allunga timidamente il passo Microsoft, che tratta con un modesto progresso dello 0,71%.

L'Antitrust europeo ha approvato senza condizioni la proposta di acquisizione da parte di Microsoft della società di cloud e software per l'intelligenza artificiale, Nuance.

L'operazione da 56 dollari per azione ha un valore complessivo di 19,7 miliardi di dollari.

La tendenza ad una settimana del colosso informatico americano è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Microsoft, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 319,8 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 324,5. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 317,5.