Microsoft Italia, Boschetti nuovo CFO

(Teleborsa) -. La bis del software ha annunciato l'ingresso in azienda diin qualità di direttore finanziario. All'interno del Leadership Team della filiale italiana, Boschetti rivestirà il ruolo dicontribuendo al conseguimento degli obiettivi di business che l'azienda si è posta per il futuro. A rendere nota la decisione un comunicato ufficiale proveniente dalla Compagnia.Classe '77, Boschettiche, sempre all'interno di Microsoft,. Boschetti, per occupare il ruolo di CFO, rientra in Italia dagli Stati Uniti, dove ha ricoperto l'incarico di responsabile per il mercato americano della. In precedenza, aveva maturato esperienze in diverse aziende come General Electric, dove ha ricoperto diversi ruoli nella divisione Gas Engines.che mi consente di mettere a disposizioneper un'azienda come Microsoft Italia capace di valorizzare il talento e la diversità delle sue risorse. Sono felice di rientrare nel Paese in cui sono nato e cresciuto e poter contribuire alla suae alla sua crescita, aiutando persone, organizzazioni, aziende e amministrazioni pubbliche a cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie" ha commentato Boschetti.