© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -avrebbe tentato dinegli ultimi mesi, secondo quanto scrive il Financial Times citando persone informate sui fatti. Il dialogo si sarebbe ora interrotto, ma il tentativo per acquistare il social network basato sulla condivisione di fotografie, che vale circa 51 miliardi, sarebbe stato reale.Pinterest ha beneficiato dell'aumento del tempo passato online durante la pandemia, con i suoi(la società ha detto di averne raggiunti 100 milioni di nuovi nel 2020). Questi numeri positivi si sono riflessi anche sull'del titolo, che è passato dai 23 dollari per azione dell'aprile scorso agli oltre 81 odierni, aumentando di oltre il 250%.Pinterest aveva precedentemente segnalato di voler rimanere una, mentre un accordo tra le due società avrebbe anche messo alla prova l'sulla possibilità di consentire a grandi società tecnologiche di concludere accordi, secondo il quotidiano finanziario britannico.