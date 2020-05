Microsoft e Sony insieme per fotocamere intelligenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -insieme per renderedi ultima generazione, in grado diLo hanno annunciato i due colossi dell'IT, precisando che la partnership permetterà di integrare lesul, che estrae informazioni utili dalle immagini nelle fotocamere intelligenti e in altri dispositivi.Sony inoltre creerà inoltre un'che integra il sensore IMX500 e amplia la gamma e la capacità delle opportunità di analisi video per i clienti aziendali.La combinazione di queste due soluzioni, tra cui la funzionalità unica dell'elaborazione dell'IA edge ad alta velocità, conper scoprire nuove opportunità di analisi video per clienti e partner in tutta una varietà di settori."Collegando l'innovativa tecnologia di imaging e rilevamento di Sony con gli eccellenti servizi di cloud AI di Microsoft, forniremo una piattaforma potente e conveniente per il mercato delle fotocamere intelligenti. Attraverso questa piattaforma, speriamo di supportare la creatività dei nostri partner e contribuire a superare le sfide in vari settori ", ha commentato, direttore e presidente di Sony Semiconductor Solutions."L'analitica video e le telecamere intelligenti possono guidare migliori intuizioni e risultati di business in una vasta gamma di scenari per le aziende", ha dichiarato, vicepresidente aziendale e direttore commerciale di Microsoft. "Attraverso questa partnership, stiamo unendo le competenze di Microsoft nel fornire soluzioni di analisi e intelligenza artificiale di livello enterprise affidabili con la consolidata leadership di Sony nel mercato dei sensori di imaging per aiutare a scoprire nuove opportunità per i nostri clienti e partner comuni."