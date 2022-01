Microsoft acquisisce Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Microsoft ha annunciato l'intenzione di acquisire la società di videogiochi Activision Blizzard con l'obiettivo di accelerare la propria crescita nel segmento gaming su dispositivi mobili, PC, console, cloud e metaverso. Il colosso di Redmond acquisirà Activision Blizzard per 95 dollari per azione (pari a un premio del 45% rispetto alla chiusura di 65,39 dollari per azione di venerdì), in una transazione interamente in contanti del valore di 68,7 miliardi di dollari, inclusa la liquidità netta della società acquisita.

Al closing, Microsoft diventerà la terza società di giochi al mondo per fatturato, dietro Tencent e Sony. Activision Blizzard ha in portafoglio videogiochi molto popolari come "Warcraft", "Diablo", "Overwatch", "Call of Duty" e "Candy Crush", oltre alle attività di eSport e studios in tutto il mondo con quasi 10.000 dipendenti.

"Il gaming è la categoria più dinamica ed eccitante dell'intrattenimento su tutte le piattaforme oggi e giocherà un ruolo chiave nello sviluppo delle piattaforme sul metaverso - ha affermato Satya Nadella, presidente e CEO di Microsoft - Stiamo investendo profondamente in contenuti, community e cloud di livello mondiale per inaugurare una nuova era di gioco che metta giocatori e creatori al primo posto e renda il gioco sicuro, inclusivo e accessibile a tutti".

Activision Blizzard è stata al centro di polemiche negli ultimi mesi a seguito di ripetute accuse di molestie sessuali. Lunedì, la società ha dichiarato di aver licenziato dozzine di dirigenti dopo un'indagine interna. In base all'accordo annunciato da Microsoft, il CEO di Activision Blizzard Bobby Kotick, che ha dovuto affrontare richieste di dimissioni per problemi culturali all'interno dell'azienda, rimarrà CEO e riferirà a Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming.