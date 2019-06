Micron Technology, risultati terzo trimestre superiori alle attese

Ultimo aggiornamento: 14:57

(Teleborsa) - Si prospetta una giornata di borsa molto positiva perche, a mercato già chiuso, ha pubblicatoQuesti nonostante risultino, si palesano, offrendo così una chiave di lettura in positivo per l'intero settore.Ilinfatti si è attestato adi dollari, contraendo il proprio valore del 39% rispetto ai 7,80 miliardi registrati nello stesso periodo dell'anno scorso, mostrando anche un calo trimestre su trimestre del 18%. Nonostante ciò, il consenso pensava ad una caduta ancora più repentina, a 4,68 miliardi. La big dei chip ha poi annunciato unben al di sopra degli 0,78 dollari attesi.Questo ha portato le azioni della società, nella fase dia risentire di un influsso positivo per unannunciata per il quarto trimestre risulta invece. Micron ha preventivatoil consensus li attestava a 4,55 miliardi, e unleggermente al di sotto dei 0,55 dollari preventivato degli esperti.A rassicurare gli investitori e la società stessa, sono arrivate anche. Micron, che all'inizio delle tensioni fra il Governo statunitense ed i l colosso cinese, aveva deciso di stoppare in maniera prudenziale ogni tipo di fornitura nei confronti di questi, ha affermato di avere che prevede una ripresa del mercato nella seconda parte dell'anno.