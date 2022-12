Micron Technology paga crisi settore chip

(Teleborsa) - Scende sul mercato Micron Technology, che soffre con un calo del 4,92% dopo aver confermato la crisi del settore chip, annunciando i conti relativi al suo primo trimestre fiscale. La società ha comunicato inoltre un piano di ristrutturazione.Il periodo si è chiuso con una perdita per azione, su base adjusted, di 0,04 dollari, superiore al rosso di 0,01 dollari per azione atteso dal consensus. Il fatturato si è attestato a 4,09 miliardi inferiore ai 4,11 miliardi di dollari stimati dagli analisti. Per il trimestre in corso Micron prevede una perdita per azione più alta di quanto precedentemente atteso.Ilprevede la sospensione dei bonus per tutto l'anno prossimo e un taglio del 10% dello staff.La tendenza ad una settimana del produttore di microchip è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 48,19 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 49,54. Il peggioramento di Micron Technology è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 47,71.