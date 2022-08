Micron, ricavi trimestre in corso potrebbero essere minori del previsto

(Teleborsa) - Micron Technology, multinazionale americana operante nel settore dei semiconduttori, ha dichiarato che i suoi ricavi del quarto trimestre potrebbero centrare o essere minori della fascia bassa dell'intervallo di previsione fornito lo scorso 30 giugno. In quell'occasione aveva previsti ricavi rettificati per il trimestre in corso a 7,2 miliardi di dollari, più o meno 400 milioni di dollari.

"Di recente, a causa di fattori macroeconomici e vincoli della catena di approvvigionamento, abbiamo assistito a un ampliamento degli adeguamenti delle scorte dei clienti - ha spiegato in una nota - Di conseguenza, le nostre aspettative per la crescita della domanda [...] sono diminuite dal 30 giugno 2022 e prevediamo un ambiente di mercato difficile nel FQ4 22 e FQ1 23".

Micron ha anche annunciato l'intenzione di investire 40 miliardi di dollari entro la fine del decennio nella produzione di chip di memoria. Con le sovvenzioni e i crediti previsti dal CHIPS and Science Act dell'amministrazione Biden, questo investimento "consentirà la memory manufacturing più avanzata al mondo in America". Micron prevede di iniziare la produzione nella seconda metà del decennio, aumentando l'offerta complessiva in linea con le tendenze della domanda del settore.

(Foto: Adi Goldstein on Unsplash)