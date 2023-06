Micromobility.com firma lettera d'intenti per acquisizione di EVMO: accelerata anche sui servizi B2B

Micromobility.com Inc. (la “Compagnia” o “MCOM”)(NASDAQ: MCOM), holding leader per innovazione nel settore della micromobilità, nata dall’esperienza di Helbiz, azienda fondata nel 2015 da Salvatore Palella e prima nel suo mercato di riferimento ad essere quotata al NASDAQ, ha annunciato oggi di aver firmato una Lettera di Intenti (LOI) per l’acquisizione di EVMO, Inc. (“EVMO”) (OTC: YAYO), provider leader nella gestione di flotte e noleggio veicoli per l’economia gig di rideshare e consegna. L’acquisizione è intesa a rafforzare la posizione di mercato dell’azienda compagnia e accelerarne la crescita. Tenendo conto infatti del fatturato di EVMO pari a $12,6 milioni nel 2022, il fatturato pro-forma combinato annuo di micromobility.com, incluso Wheels Labs Inc., sarebbe stato di $33,8 milioni.

EVMO ha recentemente riportato un’ ottima performance finanziaria nel primo trimestre.

I ricavi hanno fatto registrare aumenti record del 57% anno su anno, trainati da una flotta in espansione e tariffe di noleggio più alte, e la compagnia ha generato un positivo margine EBITDA rettificato del 7%. Il modello di business di EVMO presenta grande visibilità, con il 60% dei clienti che noleggiano per più di 80 giorni consecutivi.

Salvatore Palella, CEO e Fondatore di micromobility.com Inc., ha commentato, “Siamo entusiasti di annunciare il nostro intento di fonderci con EVMO, segnando un momento cruciale nella nostra strategia di crescita. Questa acquisizione presenta notevoli opportunità in termini di sinergie future, e ci offre una robusta piattaforma per l'espansione organica sia in Nord America che su scala globale. Unendo le forze con EVMO, siamo pronti ad accelerare la nostra transizione da un'attività di sharing a una resiliente impresa B2B, incorporando fusioni strategiche come l'attività di noleggio a lungo termine di Wheels e la piattaforma hub taxi attraverso la partnership con WeTaxi. Inoltre, questa acquisizione si allinea perfettamente con la visione strategica di EVMO di aumentare la presenza di veicoli elettrici nella sua flotta. Sfruttando la nostra competenza e risorse, EVMO potrebbe passare dall'attuale 35% di EV e ibridi a un impressionante 100%. Siamo fiduciosi di promuovere la sostenibilità e contribuire a un futuro più verde insieme.”

Giulio Profumo, CFO di micromobility.com Inc., ha dichiarato, “La proposta di acquisizione firmata con EVMO rappresenta un'opportunità straordinaria per creare rapidamente valore per gli azionisti di entrambe le compagnie., rafforzando ulteriormente la nostra situazione finanziaria. Inoltre, il successo di EVMO nel generare un EBITDA positivo nel primo trimestre del 2023 si allinea con la nostra prudente strategia di M&A, che dà priorità all'acquisizione di obiettivi che generano robusti flussi di cassa. Il potenziale per significative sinergie di ricavo e ottimizzazione dei costi è convincente. Riteniamo che questa operazione si basi sulle molte iniziative strategiche che abbiamo intrapreso finora nel 2023, preparando il terreno per un futuro ancora più dinamico.”

La LOI delinea i termini e le condizioni generali per una acquisizione proposta, in cui EVMO si fonderebbe con una nuova filiale di micromobility.com in uno scambio azionario. Le parti si impegnano a negoziare in buona fede verso l'esecuzione di accordi transazionali definitivi, compreso un accordo di acquisizione che stabilisca il rapporto di scambio e gli altri termini e le condizioni delle transazioni previste dalla LOI, e un proxy/registro di dichiarazione sul modulo S-4 che registra presso la SEC le azioni da emettere e la sollecitazione dei procuratori per l'approvazione della acquisizione da parte degli azionisti di Evmo. Si prevede che gli accordi definitivi verranno stipulati entro 30 giorni dalla firma di questa LOI, con la acquisizione che avverrà immediatamente dopo il soddisfacimento delle condizioni a essa relative (previsto per non oltre 60 giorni dopo la presentazione del modulo S-4 alla SEC).

L’ acquisizione proposta è soggetta a diverse condizioni, tra cui la negoziazione e l'esecuzione degli accordi definitivi, l'approvazione del consiglio di amministrazione e degli azionisti di ciascuna parte, la soddisfazione e il completamento di ciascuna parte con il risultato delle sue indagini di due diligence, e la ricezione dell'approvazione della SEC riguardo al modulo S-4. Le parti hanno concordato certe limitazioni per un periodo di 30-60 giorni sulla negoziazione con altre parti riguardo a qualsiasi operazione che risulterebbe nell'emissione di più del 49% del patrimonio votante di tale parte.

Consulenti

Spartan Capital Securities, LLC sta fungendo da consulente finanziario per le fusioni e Ortoli e Rosenstadt LLP sta fungendo da consulente legale aziendale per micromobility.com Inc.

A proposito di micromobility.com Inc.

Micromobility.com Inc. è una holding leader per innovazione nel settore della micromobilità, nata dall’esperienza di Helbiz, azienda fondata nel 2015 da Salvatore Palella e prima nel suo mercato di riferimento ad essere quotata al NASDAQ. Micromobility.com combina competenze nel settore della vendita al dettaglio, dei servizi condivisi e del noleggio di veicoli con l’obiettivo di rivoluzionare il trasporto urbano. Con operazioni che si estendono dagli Stati Uniti all’ Europa, la holding comprende soluzioni di micromobilità condivisa attraverso Helbiz Inc, il noleggio di veicoli attraverso Wheels Labs Inc. e l'e-commerce e i punti vendita fisici previsti attraverso il marchio micromobility.com. Impegnata a fornire soluzioni ecologiche e convenienti e a migliorare la mobilità su scala globale, micromobility.com Inc. definisce nuovi standard di eccellenza nel panorama della micromobilità. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.micromobility.com.

A proposito di EVMO, Inc.

EVMO, Inc. (OTC: YAYO) è un fornitore leader di veicoli per l'industria dell'economia gig di rideshare e consegna. L'attenzione della compagnia alla gestione della flotta e al servizio clienti le ha permesso di ottenere risultati finanziari impressionanti, con ricavi record e un EBITDA rettificato positivo che evidenzia la validità e la forza del suo modello di business.