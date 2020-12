© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, la società italo-americana della micro-mobilità fondata dall'imprenditore, ha annunciato di aver firmato la lettera d'intenti per l. Helbiz acquisirà il brand Skip, i marchi registrati, le tecnologie, la customer base e la flotta di monopattini (5mila veicoli).In base all'accordo Helbiz subentrerà negli headquarter di Skip a San Francisco e assumerà gli ingegneri e i team operativi per sviluppare nuove funzioni, prodotti e servizi. Skip continuerà a operare come entità a sé, parte del gruppo Helbiz."Continuiamo ad investire in innovazione, nell'ultimo anno abbiamo integrato nel nostro servizio, soluzioni di autodiagnostica e aggiunto alla nostra flotta, veicoli con batterie intercambiabili, per migliorare l'efficienza e la redditività del servizio di sharing, attraverso la riduzione dei costi operativi – ha affermato ilo –. Abbiamo definito un modello operativo, su cui costruire il processo di crescita e sviluppo, per raggiungere la redditività a livello di gruppo nel 2021"."Helbiz – ha affermato– rappresenterà un partner fondamentale per noi e, mentre l'azienda continua a crescere negli Usa e nel mondo, sono felice di supportare i due team insieme mentre portano la micromobilità ancora avanti".Dopo l'ampliamento del business dello scorso agosto attraverso l'accordo cony, l'acquisizione di Skip è un'altra operazione finalizzata alla prossimaIl progetto – rende noto il Sole 24 Ore – è sul tavolo degli azionisti già dallo scorso anno e lo