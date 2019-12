© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Lo ha annunciato il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo,, in un'audizione alla Camera, ricordando che il 2016 è stato l'anno dei cammini, il 2017 dei borghi, il 2018 del cibo italiano ed il 2019 del turismo lento."Esistonoche attraversano parchi nazionali, aree protette e territori densi di storia e cultura", ha spiegato il Ministro, ricordando che il riutilizzo di queste tratte "permette al viaggiatore di" ed "ammirare paesaggi magnifici, toccando località di struggente bellezza".Il riutilizzo delle ferrovie in disuso e lo studio di itinerari affascinanti e ricchi di storia, unito al restyling di antichi treni e carrozze, è una delle attività su cui si concentra la, che da tempo ha lanciato l'iniziativa "Treni storici"., ha promesso Franceschini, rilanciando l'idea di", decongestionando le grandi città d'arte."Dobbiamo p, fatto di persone che vengano in Italia a cercare le eccellenze e rispettino la fragilità del nostro patrimonio", ha concluso.