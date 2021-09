MGM Resorts positiva grazie all'upgrade di Bernstein

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Viaggia in rialzo il titolo Mgm Resorts International che scambia con un guadagno dell'1,12% beneficiando, insieme al resto dei titoli legati al turismo, della notizia che i casi di infezioni Covid-19 negli Stati Uniti continuano a diminuire. A fare da assist alle azioni contribuisce anche la promozione giunta da Bernstein. Gli analisti dell'ufficio studi hanno rivisto al rialzo il giudizio sul titolo portandolo a "outperform" da un precedente "Market Perform".



Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Mgm Resorts International mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,63%, rispetto a -1,58% dell'indice del basket statunitense).



L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Mgm Resorts International, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 43,15 USD. Primo supporto visto a 41,64. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 41,02.