"MGM Movimento Grandi Minuti" si aggiudica il Grand Award Engagement 2021 di Touchpoint

(Teleborsa) - Si è tenuta in diretta streaming la cerimonia dei Touchpoint Awards Engagement, il premio di Oltre La Media Group dedicato ai migliori progetti negli ambiti Pr, Digital, Live Communication, Experience Design, Branded Entertainment, Promo, Employer Branding e Comunicazione Interna, Loyalty e Influencer Marketing. Ad aggiudicarsi il premio assoluto Grand Award 2021 è stato il progetto "MGM – Movimento Grandi Minuti" firmato dall'agenzia HUB09 per Pasta Garofalo. L'evento è stato condotto da Romina Pierdomenico. Ha ritirato il premio Sara Petrullo, Digital PR and External Relations Manager di HUB09.

La serata è stata presentata dalla conduttrice Romina Pierdomenico che ha svelato sul palco i 19 premi di categoria e la menzione speciale. Il Grand Award è stato votato dal pubblico online della cerimonia che ha espresso la sua preferenza fra i progetti che hanno brillato nella competizione aggiudicandosi almeno un riconoscimento di categoria. Partner della manifestazione sono ONIM - Osservatorio Nazionale Influencer Marketing, Fabbrica di Lampadine e Ital Communications (Ufficio stampa e Media relations).

La cerimonia di premiazione è arrivata a coronamento dei Touchpoint Days Engagement, la maratona di tre giorni che ha visto confrontarsi con il team di Touchpoint personalità del mondo della comunicazione, dell'intrattenimento, della cultura e delle imprese. La serata si è chiusa ricordando il prossimo appuntamento con i premi di Oltre La Media Group: i riflettori di Fabbrica di Lampadine si accenderanno nuovamente a novembre per ospitare i Touchpoint Awards Strategy, il riconoscimento dedicato al Brand Positioning e alla costruzione delle più efficaci Strategie di Comunicazione.