MFE, utile 9 mesi a 78 milioni. Conferma target 2022

(Teleborsa) - Il gruppo MFE (Mediaset) ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con unche scende del 71% circa a 78,5 milioni rispetto ai 273,8 milioni del 2021, che beneficiavano anche della plusvalenza di 86,7 milioni generata dalla cessione di Towertel (EI Towers).consolidati si attestano a 1.900,1 milioni dai 1.992,7 milioni dell'anno precedente. L'è positivo per 97,6 milioni rispetto ai 275 milioni dello stesso periodo del 2021.L'consolidato al 30 settembre è pari a 877,3 milioni, sostanzialmente in linea con il dato di inizio periodo pari a 869,2 milioni. Il free cash flow nei nove mesi e' di 359,1 milioni dai 423,6 milioni dello stesso periodo del 2021.Nei primi nove mesi del 2022 idel gruppo MFE (Mediaset) hanno raggiunto i 1.309,2 milioni di euro, con una contrazione del 2,5%, molto inferiore al -8,6% registrato dal mercato televisivo (dati Nielsen) nel periodo.Pur nell'attuale complesso contesto, grazie al solido posizionamento editoriale, alla considerevole quota di mercato pubblicitario e alla capacita' di adeguare tempestivamente il profilo dei costi all'andamento della raccolta pubblicitaria, il Gruppo MFE ". In particolare in Italia - sottolinea Mediaset - nell'ultimo trimestre dell'esercizio, a livello di gestione operativa, i costi totali si manterranno decisamente al di sotto di quelli dello stesso periodo dell'esercizio precedente, mentre nell'ultima parte dell'anno la dinamica dei ricavi pubblicitari complessivi sui mezzi gestiti dal gruppo sarà caratterizzata da un andamento a due velocità. Fino a metà novembre - spiega la società - l'andamento della raccolta ha dimostrato una buona resilienza con un andamento migliore rispetto a quello dei primi nove mesi 2022, mentre per la seconda metà di novembre si segnala scarsa visibilità e un andamento condizionato dalla presenza dei Mondiali di calcio in Qatar trasmessi in esclusiva da Rai".