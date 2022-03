MFE, sospensioni titoli continua anche in scambi After Hours

Martedì 15 Marzo 2022, 18:15







(Teleborsa) - I titoli MFE A - MFE B e i relativi strumenti derivati rimangono sospesi anche per la seduta del mercato TAH (After Hours) in attesa di comunicato. Lo rende noto Borsa Italiana nella sezione "comunicati urgenti". Le azioni MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset) non hanno scambiato per tutta la seduta in scia a un analogo comunicato diffuso questa mattina.



Ieri la società aveva fatto sapere che sta valutando la sua strategia in relazione alla sua partecipazione in Mediaset España. Sempre ieri MFE aveva detto di aver superato attraverso acquisti sul mercato azionario la soglia del 25% dei diritti di voto di ProSiebenSat.1 Media disponibili per l'assemblea degli azionisti.