MFE, periodo accettazione OPAS su Mediaset Espana da 30 maggio a 28 giugno

(Teleborsa) - L'autorità spagnola per i mercati finanziari (Comisión Nacional del Mercado de Valores, CNMV) ha comunicato i termini del periodo di adesione per l'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (OPAS) di MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni MFE A e MFE B) sull'intero capitale sociale di Mediaset España Comunicación. Il periodo accettazione si estende dal 30 maggio al 28 giugno.



Venerdì era arrivato il via libera della CNMV, la Consob spagnola, all'offerta.