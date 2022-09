Martedì 27 Settembre 2022, 16:15







(Teleborsa) - Sono prive di ogni fondamento le ipotesi di "raccordi" con TIM apparse oggi sulla stampa. Lo afferma un portavoce di MFE-Mediaset a proposito di indiscrezioni di stampa su un possibile interesse del Biscione nella partita per la rete del gruppo Tlc.



"In relazione alla vendita di M6, non commentiamo le generiche indiscrezioni giornalistiche", aggiunge il portavoce