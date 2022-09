MFE apre sede a Monaco e nomina Katharina Behrends a capo dell'area DACH

(Teleborsa) -(ex Mediaset, che ora scambia con azioni MFE A e MFE B) ha nominatonel ruolo di, Germania, Austria, Svizzera (DACH). Dal 1° ottobre 2022, Behrends sarà responsabile delle attività corporate nella regione e gestirà laI due annunci rappresentano un ulteriore passo avanti nella costruzione di MFE come media house leader e innovativa in Europa, oltre che un rafforzamento nel presidio dell'area DACH, descritta dal gruppo come "" e una regione in cui MFE "è attiva da diversi anni nel ruolo di primo azionista a lungo termine di ProSiebenSat.1 Media SE".Negli ultimi 15 anni Behrends ha ricoperto. In qualità di Managing Director, ha costruito e guidato con successo l'attività nella regione DACH, Europa orientale e Benelux dove è stata responsabile delle produzioni televisive, dell'offerta pay TV e dello streaming."Il nostro sistema ha bisogno di sviluppare strategie comuni per rimanere competitivo con i conglomerati mediatici internazionali e i giganti dello streaming - ha commentato la manager - E il mio impegno sarà totale per rafforzare la presenza MFE nella regione di lingua tedesca attraverso un dialogo costruttivo con i partner e tutte le parti interessate. Insieme,, svilupperemo modelli di business innovativi per ottenere successo a lungo termine, crescita ed espansione futura".