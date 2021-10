Mezzogiorno, EY: nel 2020 quota di Neet doppia rispetto al Nord e crollo dell'occupazione femminile

Martedì 5 Ottobre 2021, 12:45

(Teleborsa) - La quota di Neet (giovani senza istruzione, occupazione o formazione) tra 25 e 29 anni nel Mezzogiorno (45,4%) nel 2020 è più del doppio di quella registrata a Nord (21,4%). Il dato è emerge da un'analisi effettuata da EY, in collaborazione con Luiss Business School, discussa nel corso della prima delle tre giornate dell'EY Digital Summit "Racconti del futuro", dedicata al Sud Italia. In crescita anche la quota tra 15 e 34 anni, mentre l'occupazione femminile persa nella media dei primi tre trimestri dell'anno è stata superiore a quella creata negli undici anni precedenti (-94 mila unità a fronte di +89 mila tra il 2008 ed il 2019).

Nel 2019 il Mezzogiorno rappresentava il 22% del PIL nazionale, uno scenario aggravatosi in seguito alla pandemia, con una occupazione che, in generale, resta inferiore a quella delle altre Regioni, salvo che in Abruzzo, dove è superiore alla media nazionale. Secondo EY e Luiss Business School per il rilancio del Sud sono necessari un incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo, un rafforzamento degli ecosistemi per l'innovazione, la valorizzazione del capitale umano, il rilancio dell'attrattività del Sud e la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Non mancano però segnali di speranza. Nel 2021 la Sardegna e la Campania risultano però tra le Regioni più attive in Italia per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore pubblico. L'Abruzzo mostra un indice di occupazione in imprese innovative superiore alla media nazionale (160,2 rispetto a 138,9). La Campania, invece, è una delle Regioni dove nascono più startup innovative (oltre 62mila, seconda solo alla Lombardia che ne conta oltre 67mila). Un trend positivo nello sviluppare innovazioni di prodotto e di processo è quello mostrato dalla Regione Basilicata che, negli ultimi anni, sta dimostrando "validi tentativi di crescita".

"Nonostante la pandemia il Mezzogiorno conserva un importante potenziale di innovazione anche grazie alle risorse europee in arrivo. Il PNRR, infatti, con oltre 80 miliardi di euro dedicati al Sud, rappresenta un'opportunità unica per accelerare e rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione, che sono una delle chiave del rilancio del sistema Paese", ha dichiarato il ceo di EY in Italia, Massimo Antonelli.