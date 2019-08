Metro Napoli a Capodichino tra il 2023 e il 2024

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nelle vie di accessoo ingranano i lavori che dovranno portare alla risistemazione dei nodi viabilistici prossimi all'aerostazione e consentire la realizzazione della, progettata dall'architetto(che ha messo la sua firma sull'aeroporto di Madrid-Barajas), che dovrebbe essere pronta tra il 2023 e il 2024.Il parcheggio di interscambio al servizio della metro, il cui cantiere partirà a settembre, scende da 500 a 350 posti rispetto al progetto iniziale varato nel 2013 e sarà realizzato all'interno del parcheggio P1, prima dell'ingresso alla Zona a Traffico Controllato dell'aeroporto. Viene così a cadere l'ipotesi di realizzare edifici, previsto nel piano, che sarà compensata dale vedrà riconosciuta l'indennità di occupazione prevista dal contratto di cessione volontaria.Nel contempo si è deciso per una nuova rotatoria antitraffico in viale Umberto Maddalena, all'altezza della Tangenziale Doganella in direzione Roma, a cui farà fronte Gesac con un investimento di 200mila euro.