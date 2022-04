Metro 5, nel 2021 in utile per 6 milioni

(Teleborsa) - L'Assemblea di Metro 5 (Alstom Ferroviaria, ATM, Ferrovie dello Stato Italiane, Hitachi Rail STS e Partecipazioni Italia) ha approvato la Relazione finanziaria annuale della società relativa all'esercizio 2021 che riporta un utile di 6 milioni di euro a fronte di ricavi per 80 milioni.

L'utile, in sostanziale incremento rispetto allo scorso esercizio, così come tutti gli indicatori patrimoniali e finanziari, sono in linea con quanto previsto nel Piano Economico Finanziario a base del project finance.

Nel corso del 2021 l'afflusso dei passeggeri sulla Linea 5 è tornato a crescere dopo un periodo di contrazione dovuto alla pandemia. In particolare, Metro 5 ha raggiunto un afflusso di 25 milioni di passeggeri con un incremento del 25% rispetto l'anno precedente.

La chiusura del primo trimestre dell'anno in corso conferma il trend positivo con l'obiettivo di raggiungere i 30 milioni di passeggeri per il 2022.

Il gradimento per il servizio offerto dalla Lilla è stato confermato da parte dei viaggiatori con i risultati dell'indagine di customer satisfaction. L'iniziativa di Metro 5 attraverso il partenariato pubblico privato in finanza di progetto conferma ancora una volta la capacità di creare valore, rappresentando un valido modello per la realizzazione di infrastrutture di trasporto sostenibili a beneficio dei cittadini nelle realtà metropolitane.