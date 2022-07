Metavisio passa su Euronext Growth Paris

(Teleborsa) - Metavisio, società francese attiva nella progettazione, marketing e vendita di prodotti IT, si è spostata da Euronext Access+ a Euronext Growth Paris. Sette mesi dopo la sua quotazione su Euronext Access+, il 6 dicembre 2021, il passaggio di Metavisio a Euronext Growth mira ad accelerare lo sviluppo commerciale del gruppo e a promuovere il marchio THOMSON Computing in Francia e a livello internazionale, attraverso nuove gamme di prodotti innovativi.

Metavisio (ex Gruppo SFIT) è specializzata vendita di prodotti IT come laptop, tablet e accessori, venduti con la licenza esclusiva del marchio THOMSON Computing. Presente in 15 paesi, Metavisio punta a costruire un brand di consumer computing attraverso il suo concetto di "tecnologia al miglior prezzo" e sviluppando prodotti tecnologici posizionati nei segmenti entry e mid-range. Nel 2021 ha realizzato ricavi per 60,8 milioni di euro, in crescita del 28,5%, e un EBITDA di 6,3 milioni di euro, in crescita del 39,7%.

La società ha raccolto 4,2 milioni di euro a seguito dell'ammissione alle negoziazioni il 4 luglio 2022 di 7.123.837 azioni costituenti il suo capitale, di cui 667.936 nuove azioni, emesse nell'ambito di un'offerta globale. Dopo l'aumento di capitale effettuato in occasione del passaggio a Euronext Growth, Metavisio ha una capitalizzazione di mercato di 44,9 milioni di euro.