Meta taglia 11 mila posti di lavoro. Zuckerberg: ho sbagliato, me ne assumo responsabilità

(Teleborsa) - Meta Platforms, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp, ha deciso di. Dopo giorni di indiscrezioni sull'effettiva entità del taglio della forza lavoro, è arrivata l'ufficialità, con unae pubblicata anche sul sito della società. Si tratta della prima volta in 18 anni di storia che la società attua una riduzione di personale così marcata. Meta Platforms aveva oltre 87 mila dipendenti alla fine di settembre, il 28% in più rispetto a un anno prima."All'inizio del Covid, il mondo si è spostato rapidamente online e l'ha portato a una crescita dei ricavi smisurata - ha scritto Zuckerberg - Molte persone hanno previsto che questa sarebbe stata un'che sarebbe continuata anche dopo la fine della pandemia. Anch'io l'ho fatto, quindi ho deciso di aumentare significativamente i nostri investimenti."."Non solo il commercio online è tornato alle tendenze precedenti, ma la recessione macroeconomica, l'aumento della concorrenza e la perdita di segnali pubblicitari hanno fatto sì che le nostre entrate fossero molto più basse di quanto mi aspettassi - ha continuato -".Oltre ai licenziamenti, Meta Platforms ha già iniziato a ridurre i costi in tutta il business, tra cui la. Ad esempio, l'azienda sta passando alla condivisione della scrivania per le persone che trascorrono già la maggior parte del loro tempo fuori dall'ufficio.Per i dipendenti licenziati negli Stati Uniti, tra le altre cose, saranno garantire, senza alcun limite massimo. Inoltre, la società coprirà il costo dell'assistenza sanitaria per le persone e le loro famiglie per sei mesi, e fornirà tre mesi di supporto professionale con un fornitore esterno per accedere a nuove offerte di lavoro.La società ha deciso diper le persone interessate dai tagli, "data la quantità di accesso a informazioni sensibili" ma manterrà gli indirizzi e-mail attivi durante la giornata in modo che tutti possano salutarsi e scambiarsi le ultime informazioni."Stiamo ancheal primo trimestre con un numero limitato di eccezioni - ha svelato Zuckerberg - Osserverò le nostre prestazioni aziendali, l'efficienza operativa e altri fattori macroeconomici per determinare se e quanto dovremmo riprendere le assunzioni a quel punto.