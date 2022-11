Meta Platforms sale a Wall Street con tagli a forza lavoro

Lunedì 7 Novembre 2022, 17:00







(Teleborsa) - Guadagna oltre 5 punti percentuali il titolo Meta Platforms.



A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia riportata dal Wall Street Journal, secondo cui la holding di Facebook sarebbe pronta a lanciare un piano di licenziamenti di massa.



Si parla di migliaia di esuberi per il proprietario anche di Instagram e WhatsApp.



Sarebbe la prima volta in 18 anni di storia che la società attua una riduzione di personale così marcata. Meta Platforms aveva 87.314 dipendenti alla fine di settembre, il 28% in più rispetto a un anno prima.

"Nel 2023 concentreremo i nostri investimenti su un piccolo numero di aree di crescita ad alta priorità - ha detto il CEO Mark Zuckerberg nella call con gli analisti - Ciò significa che alcuni team cresceranno in modo significativo, ma la maggior parte degli altri rimarrà stabile o si ridurrà nel prossimo anno. Nel complesso, prevediamo per concludere il 2023 con all'incirca le stesse dimensioni o addirittura con un'organizzazione leggermente più piccola di quella che siamo oggi".