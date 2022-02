Meta flop: trimestrale deludente e utenti Facebook in calo

(Teleborsa) - Trimestrale deludente e outlook debole per Meta Platforms, il gruppo fondato da Mark Zuckerberg che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp. Nel trimestre terminato il 31 dicembre 2021, il fatturato è salito a 33,7 miliardi di dollari (dai 28 miliardi di dollari dell'anno precedente), l'utile è calato a 10,3 miliardi di dollari (dagli 11,2 miliardi di dollari dell'ultimo trimestre del 2020) e l'utile per azione a 3,67 dollari (dai 3,88 dollari di un anno fa). Il mercato, secondo dati Refinitiv, si aspettava ricavi per 33,4 miliardi di dollari e un utile per azione di 3,84 dollari.

"Sono incoraggiato dai progressi che abbiamo fatto lo scorso anno in una serie di importanti aree di crescita come Reels, commercio e realtà virtuale, e continueremo a investire in queste e altre priorità chiave nel 2022 mentre lavoriamo per costruire il metaverso", ha commentato il CEO Mark Zuckerberg.

La perdita operativa del Reality Labs, l'attività di realtà aumentata e virtuale dell'azienda, è stata di 10,2 miliardi di dollari per l'intero anno 2021, rispetto ai 6,6 miliardi di dollari dell'anno precedente. Si tratta della prima volta che l'azienda dettaglia questo segmento nella trimestrale. Per la prima volta da quanto la società diffonde il dato, gli utenti attivi giornalieri (DAU) di Facebook sono calati: dal 1.930 milioni del terzo trimestre 2021 ai 1.929 milioni degli ultimi tre mesi dell'anno (con il calo di 1 milioni in USA e Canada, la crescita di 1 milione in Europa e di 1 milioni nell'Asia Pacifico, il calo di 3 milioni nel resto del mondo).

Meta Platforms prevede che il fatturato del primo trimestre 2022 sarà compreso tra 27 e 29 miliardi di dollari, in crescita del 3-11% anno su anno. Anche questo dato ha deluso gli analisti, che si attendevano un dato di 30,15 miliardi di dollari. "Prevediamo che la nostra crescita anno su anno nel primo trimestre sarà influenzata da venti contrari alla crescita delle impressioni e dei prezzi", ha sottolineato l'azienda. Per quanto riguarda le impression, Meta Platforms afferma che soffrirà la maggiore concorrenza per il tempo delle persone e uno spostamento del coinvolgimento all'interno delle sue app verso video come Reels, che monetizzano a tassi inferiori rispetto a Feed e Storie.

Il gruppo prevede che le azioni ordinarie di Classe A di Meta Platforms inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq con il ticker "META" nella prima metà del 2022. Questo sostituirà l'attuale simbolo "FB", che è stato utilizzato dall'offerta pubblica iniziale della società nel 2012.