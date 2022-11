Mestieri (Somec), commesse in Europa per 13,4 milioni di euro

(Teleborsa) -, la divisione del gruppo Somec dedicata alla progettazione e creazione di interior personalizzati, ha acquisito. "Queste prestigiose commesse confermano la vocazione all'internazionalità di Mestieri, società ambasciatrice del saper fare italiano nel mondo", ha commentato, presidente di Somec.Il primo progetto riguarda la realizzazione entro febbraio 2023 di unapresso il department store El Corte Inglés Castellana, a Madrid.Il secondo consiste nella realizzazione e posa in opera entro settembre 2023 diin differenti materiali, destinati al "Quartier de l'Anse du Portier" nelIl terzo, che inizierà a gennaio 2023 e terminerà entro lo stesso anno, riguarda l'arredo chiavi in mano dell'(DK7) e Teens Circle & Arcade (DK17), dellaSempre in Germania, anche, la S.718 e S.706, vedranno il coinvolgimento di Mestieri che, a partire dall'autunno 2023 ne costruirà l'arredo del ristorante panoramico di poppa al ponte 5 per una superficie di 1000mq.Ildel gruppo Somec, quotato su Euronext Milan e attivo nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile, al 30 giugno 2022 risulta pari a 923 milioni di euro. Da gennaio 2022 ad oggi le commesse acquisite risultano pari a circa 230 milioni di euro.