(Teleborsa) - "La procedura di infrazione deve essere assolutamente evitata". Lo ha affermato il CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in occasione del convegno 'Obbligati a crescere' promosso da Il Messaggero.



"Cerchiamo di fare in modo che chi ci governa eviti una procedura di infrazione che metterebbe in difficoltà qualsiasi ragionamento sulla crescita di questo Paese. I nostri creditori ci vedrebbero come un Paese inaffidabile", ha aggiunto. © RIPRODUZIONE RISERVATA