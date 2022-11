Messina (Intesa): economia italiana forte, al massimo breve recessione tecnica

(Teleborsa) - "Sono convinto che la. Abbiamo settori che stanno rallentando, ma altri che hanno una certa tenuta. Il quarto trimestre potrà avere un andamento positivo, basta guardare al; questo elemento consentirà di mitigare altre variabili, come un rallentamento degli investimenti". Lo ha affermatodi Intesa Sanpaolo, durante una conferenza stampa di commento ai risultati dei primi nove mesi del 2022."Quello che vediamo nelle dinamiche nei conti della banca è una dimostrazione di forza del paese. Le imprese sono votate all'export,in crescita negli anni - ha spiegato - Certamente, l'inflazione interessa il tema delle diseguaglianze e l'impatto che la crisi può avere sui working poor e i poveri in generale"."Esistono le prospettive per continuare a sostenere la crescita nel paese, ma dobbiamo sostenere PMI e famiglie che sopportano gli impatti principali della crisi - ha continuato - Consideriamo quindie sarà seguita da crescita del PIL superiore all'1% nel 2024".