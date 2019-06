Messina (Intesa Sanpaolo): «Fondi immobiliari territoriali per tagliare il rapporto debito/Pil»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per ridurre il rapporto debito/Pil non è sufficiente attendere la crescita economica. Occorre un'operazione che vada a tagliarne subito l'importo assoluto, rispondendo anche alla domanda di investimenti redditizi che c'è nel Paese e fuori. Con questa premessa il consigliere delegato di Intesa Carlo Messina, intervendendo alla terza edizione del convegno del Messaggero "Obbligati a crescere" ha presentato la una proposta che farebbe scendere in campo il sistema bancario. L'idea è creare dei fondi immobiliari territoriali (fiscalmente agevolati con una normativa simile a quella dei Pir) ai quali potrebbero essere ceduti immobili dello Stato, delle Regioni e dei Comuni.I titoli emessi da questi soggetti sarebbero appetibili per gli investitori nazionali, comprese le banche, ma anche per quelli internazionali. E si creerebbe lo spazio per azioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare: la dimensione locale permetterebbe ai cittadini di percepire queste come operazioni legate al territorio e non esclusivamente finanziarie. La difficoltà, già emersa in passato, sta nel mettere insieme i vari livelli di governo e coordinare la scelta degli immobili con le esigenze della pubblica amministrazione.