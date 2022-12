Messico, mercato ricco di opportunità per aziende italiane: il report SACE

(Teleborsa) -di destinazione delle esportazioni italiane nelle Americhe, dietro a Stati Uniti, Canada e Brasile. Il totale dei beni in valore esportato è stato di 3,9 miliardi di euro, pari ai livelli del 2019 e non lontano dal record storico diNell'ultimo decennio le esportazioni verso il Messico hanno evidenziato una progressione netta, anche tenendo conto dell'annus horribilis 2020. Ievidenziano inoltre una forte crescita rispetto allo stesso periodo del 2021 (+48%) ma in tempi di inflazione elevata è opportuno effettuare anche i confronti in termini di volumi: l'aumento è confermato ma decisamente più ridotto nell'entità (+10%). Se i flussi degli ultimi tre mesi dell'anno confermeranno i ritmi dei mesi precedenti, il 2022 si chiuderà con il record storico in valore per l'export italiano verso il Messico, intorno a 5 miliardi. Sono alcune dei dati che emergono dall'analisi curataMessico, un "nuovo" protagonista sulla scena globale? che indaga ilche il Messico può rappresentare come mercato di destinazione delle imprese italiane.ella complessità dell'economia del Paese per cui, se come di consueto è la meccanica strumentale a essere largamente al primo posto (31,6% nel 2021), sopra il 5% del totale si trovano i prodotti in metallo, i mezzi di trasporto, i prodotti chimici e farmaceutici, la gomma e plastica, il tessile e abbigliamento, gli apparecchi elettrici e l'altra manifattura.Le previsioni SACE per ilevidenziano un'ulteriore crescita del nostro export verso il Messico, rispettivamente del +4,5% e +4%: ciò può contribuire al consolidamento dell'Italia quale secondo fornitore europeo del Paese dietro la Germania, risultato significativo considerando la forte impronta spagnola in Messico a causa della storia coloniale e tenendo conto che l'emigrazione italiana verso il Messico è stata molto limitata rispetto ad altri contesti latinoamericani. L'ulteriore rafforzamento del settore manifatturiero previsto nei prossimi anni, accelerato dal nearshoring, determinerà una crescita della domanda messicana di beni intermedi: a beneficiarne saranno soprattutto la chimica (+5,2% in media annua nel biennio 2023-2024), la gomma e plastica (+4,1%) e i metalli (+4,3%).sarà comunque significativo l'incremento previsto per la meccanica strumentale (+3,7%). I vecchi e "nuovi" settori messicani potranno generare opportunità importanti, per esempio nella fornitura di macchinari a servizio dell'industria alimentare per packaging e imbottigliamento, così come nella fornitura di macchine utensili.(+4,4% in media): vero è che a oggi costituisce solo il 3% dell'export italiano verso il Messico però la probabile prossima ratifica dell'aggiornamento dell'accordo di libero scambio tra Ue e Messico potrebbe dare una forte spinta alle nostre esportazioni nel settore considerato il riconoscimento e la tutela di 340 indicazioni geografiche tipiche europee (di cui 64 italiane) e il netto taglio dei dazi in import su prodotti alimentari e bevande.