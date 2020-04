© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Questa l'esortazione del Vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Fransin un'intervista a Repubblica, all'Italia a due giorni dal decisivo vertice europeo convocato per il rilancio dell'economia del Vecchio continente."Se guardo allasul sistema sanitario - ha detto -,possono essere utili per aiutare i veri eroi di questa crisi, dottori e infermieri. Non usarli- "Ilin questa situazione è un buono strumento - ha aggiunto -, ma nessuno può credere che sia sufficiente perNon possiamo permettere che il debito pregresso e la posizione sui mercati condizionino la capacita' di risposta alla crisi di un Paese. Queste differenze devono essere livellate dall'Unione e il MES da solo non è abbastanza per farlo. Serve appunto un piano ditra sussidi ai Governi e prestiti da rimborsare".Poi unalla coesione necessaria ora come non mai. "Devono capirlo anche Merkel, Rutte e i leader di altri Paesi: devono andare dalle loro constituency a dire che ècon i partner più colpiti perchè ci permetterà di