(Teleborsa) - "Il governo deve chiedere i soldi del MES, che possono essere utilizzati anche per migliorare il sistema dei trasporti contro il contagio". Lo ha dichiarato Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia e del Partito Popolare Europeo, in un'intervista ai microfoni di Rai News24.



Tajanin ricorda che l'unica condizionale all'utilizzo del Meccanismo europeo di Stabilità è che i fondi vengano destinati per la tutela della salute dei cittadini italiani.



"É il denaro più conveniente da prendere sul mercato perché costa meno dei soldi che prenderemmo con i buoni del tesoro", conclude Tajani, ponendo l'accento sulla possibilità di indirizzare le risorse del Mes anche per la riduzione del debito nazionale. © RIPRODUZIONE RISERVATA