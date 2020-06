© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -la nuova linea di credito anti Covid del, il fondo anticrisi europeo, ha assicurato il direttore Klausnella conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei Governatori del"E' vero che il trattato sul Mes richiedesull'erogazione dima dato il contesto in cui ci" con la pandemia di coronavirus "il Board ha deciso che su questo particolarelasarebbe l'uso per finanziare le spese (sanitarie) sul Covid,ha ricordato.In questo modo, secondo Regling si soddisfano le previsioni dei trattati sul"Se ciancora paure che ci sta altro dietro il nostro, spero che ora, con le dichiarazioni fatte a tutti i livelli, sia chiaro che l'unica condizione è che la spesa del nostro prestito sia sulla sanita' da Covid-19 e che non c'è niente altro. Tutti possono controllarlo - ha concluso Regling - sulle