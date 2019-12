Mes, Gualtieri: da Salvini campagna terroristica per spaventare le persone

Ultimo aggiornamento: 17:13

«Quella sul Mes è una discussione che ci sarebbe stata comunque, a prescindere da questo dibattito sopra le righe, ma è avvenuta in un contesto in cui la Lega, Salvini e Borghi con cinismo hanno iniziato a fare una campagna terroristica per spaventare le persone. Certo, se non ci si riesce a esprimersi con competenza e serietà sulla Nutella è evidente che la credibilità su ciò che si dice sul Mes sia piuttosto scarsa». Lo dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a «Mezz'ora in più» su Rai 3 parlando delle polemiche sul fondo salva-stati.«Il rinvio è un fatto, ci sono anche dei miglioramenti che vanno valutati, c'è un orizzonte più largo sul pacchetto. Auspico che ci sia una risoluzione positiva che guardi in avanti e che raccolga il sostegno delle forze responsabili, anche non della maggioranza. Certo, chi vuole l'incidente, chi spaventa le persone in modo molto cinico dicendo che ci tolgono i soldi dai conto correnti, dubito possa convergere», ha aggiunto Gualtieri.«Effettivamente sì ma non mi piace rivelare queste cose», ha poi ammesso il ministro, confermando così la notizia di un sms a lui inviato dal leader 5 stelle Luigi Di Maio con un «grazie» per i risultati ottenuti in Europa sulla riforma del Mes.