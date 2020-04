MES: quanta polemica. Ecco la verità su come e quando è nato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -o, detto all'europea, ESM -, dopo leed, in particolare, al Ministro Gualtieri, per aver pregiudizialmentequale strumento principe per gli aiuti durante l'emergenza sanitaria e per contribuire alla ripresa post crisi, cedendo alle pressioni di Olanda e Germania che non volevano gli Eurobond., spesso improprie, anche sulla, sono arrivati da una parte e dall'altra, con molte verità non dette.Sarebbe opportuno allora capire, giacché questo strumento oggi harispetto all'uso per cui era stato concepito.Ildi oggi non avrebbe, per un carattere particolare, la. In pratica, il Paese che deciderà di "attivarlo" (e ciò non è mai avvenuto automaticamente e senza una specifica trattativa), non dovràche erano previsti per il MES.Era la task force di specialisti formata da- in pratica coloro che mettevano il denaro per gli aiuti - che si occupava dilo stato di avanzamento degliall'atto della firma di quel contratto di finanziamento, ilper l'appunto. Un contratto come un altro, del tipo: ti do il denaro e tu ti impegni a risanare il debito, portare avanti certe riforme e così via.Ora non sarà più così, l: impiegare quelle risorse per combattere l'epidemia di Covid-19 e più specificamente per le(dirette ed indirette) e per i beni e servizi ad esse collegati.In questo momento era forse lo strumento migliore,(oltre 550 miliardi) pronte all'uso. Diverso il discorso per gli, ovvero perda emettere assieme, aggregando i rispettivi bilanci e facendo unnella costruzione di quelche non è solo unione monetaria, economica e bancaria, ma anche fiscale e politica. Un percorso lungo e tortuoso, che forse si rivelacome non si era mai vista prima.Su questo punto sono state dette molte scorrettezze, ma per chi ha un po' di memoria storica è facile ricostruire ilche portò alla creazione di questo strumento, inizialmente battezzato. Correva l, la crisi finanziaria, nata in USA nel 2008, era sfociata in Europa come, attaccando i Paesi più fragili economicamente e con un debito pubblico più sbilanciato.Erano, cui solo in un secondo momento si aggiunse l'Italia, trasformando la sigla in PIIGS. Molti di questi Paesi avevanoprecedentemente alla comunità economica internazionale, senza cambiare nulla, arrivandoa chiedere. Lae non risparmiava nessuno: i mercati finanziari fibrillavano, preda di una volatilità mai vista, gliincessantemente, sotto l'attacco speculativo, segnalando il crescere di unadall'eccessiva esposizione di bilancio (il debito pubblico).ed i leader europei decisero quindi di trovare unocontro la speculazione, rassicurando i mercati con risorse certe e disponibili per gli Stati membri. Nacque dapprima uno strumento temporaneo,, dotato di risorse limitate;venne alla luce anche, un meccanismo, dotato di, concepito a fine 2010 e. Il suo scopo era consentire agli Stati membri diMa dal momento che gli aiuti precedenti erano stati concessi quasi a fondo perduto, senza risanare le fragilità del Paese entrato in crisi, i leader europei decisero di, le riforme ed il risanamento di bilancio, e ad una, quella della Troika, per accertare che gli. Una scelta che sembrò quanto mai opportuna pertutti gli Stati. In Italia era ancora l'epoca del(ancora per poco) e l'allora Ministro dell'Economia Giulio Tremonti giudicò l'accordoper assicurare il successo dell'iniziativa. Chi avrebbe potuto pensare il contrario all'epoca?Il, o accordo sul, arrivò subito dopo: si era già nell'era del, quando, di una revisione deiistitutivi dell'Unione Europea e di. Era il 2012 e nessuno pensava che, nel 2020, i leader europei si ritrovassero a fare a braccio di ferro per gli Eurobond (o Coronabond come oggi ci piace chiamarli).