MES, Paesi alla finestra ma nessuna richiesta

(Teleborsa) - Ad oggi "nessun Paese ha fatto richiesta" della nuova linea di credito antipandemica del MES.



Lo ha confermato il direttore del fondo Ue, Klaus Regling, aggiungendo durante la conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo che alcuni Paesi "ci pensano" ma che a differenza dei fondi del sistema "Sure" non è necessario affrettarsi per ottenere eventualmente questo strumento del Mes.



Ad ogni modo la nuova linea del Mes "ha già avuto un impatto positivo su mercati per il solo fatto di essere disponibile", ha aggiunto Regling che ha anche fatto notare che "al momento tutti i Paesi membri hanno ottimi accessi ai mercati". © RIPRODUZIONE RISERVATA