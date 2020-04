MES, Le Maire: Fondi anche per coprire spese non sanitarie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ladel Fondo salva-Statipotrà essere usata anche perA sostenerlo, in una intervista rilasciata a La Stampa, il Ministro delle finanze francese, impegnato nei negoziati insieme ai colleghi europei per difendere l'idea di un nuovo fondo per la. Uno strumentoper raccoglierema solo per il futuro, per unfocalizzato sugliha chiarito il numero uno di Bercy.E', dice Le Maire a proposito del Meccanismo europeo di stabilità - che in Italia sta dividendo politica e opinione pubblica - sottolineando che non può dire se la Francia ne farà uso perchè "non so quali saranno le nostre esigenze tra due, tre, quattro mesi. Ma il fatto che questaSpiega ancora il Ministro: "unche è stato costretto a imporre, a chiudere alcuni negozi o aziende, deve considerare quei costi come costi sanitari indiretti. I costi legati alla decisione di chiudere parte dei settori economici devono far parte del perimetro di questa linea di credito" sottolineando chesi parla di costi di prevenzione.ribadisce spazzando il campo daSecondo il responsabile dell'Economia francese bisogna poi "Quindi spiega la proposta francese. "Il nostroper la ripresa prevede l'emissione di debito comune solo per il futuro, per un periodo limitato e per un obiettivo specifico: gli, dice il Ministro che ritiene anche ci siasono moltoè usare il, cioèMa raccogliere debito è "più conveniente" perchè consentirebbe tassi di interesse più bassi e di spalmare nel tempo i costi. La restituizione avverrà in base al PIL - spiega Le Maire - cioè ottieni i soldi in base a quanto sei stato colpito