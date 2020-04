© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Ho visto volare sul web enormi sciocchezze riguardo alanche al di sopra di quanto umanamente sopportabile". In seguito all'acceso dibattito scaturito intorno al– che figura, in una versione "senza condizioni" tra gli strumenti contenuti nell'sgombrando il campo da strumentalizzazioni politiche e fake news.In attesa del, che vedrà il confronto decisivo sul Piano europeo anticrisi,sottolineando come il vero problema per l'Italia sarebbe, casomai, l'assenza degli interventi europei."Il 9 aprile i ministri finanziari hanno trovato un primo accordo sulda portare, poi, alla riunione dei capi di Governo e dei capi di Stato che si terrà prossimamente"."Nell'ambito di questo pacchetto – afferma Ferretti – è stato anche trovato un primo accordo per dotare il Mes di una nuova linea di credito, laIl punto fondamentale è che questa nuova linea di creditoa carico di".Scendendo nello specifico della Pandemic line l'Economista afferma che "si tratta solamente di un nuovo strumento messo a disposizione esclusivamente di chi ne farà richiesta. Per attivare questa linea di credito ci sarà, dunque, unanon ha affatto richiesto per l'Italia l'attivazione della Pandemic line così come non ha affatto firmato il Mes. Quindi Conte non aveva nessuna autorizzazione da chiedere al Parlamento. È molto triste vedere alcuni affermare che ai confini dell'Italia ci sia già lapronta e entrare nel nostro Paese e fagocitare i nostri risparmi.il che vuol dire, più o meno, la metà dell'importo che sarà previsto nel prossimo Decreto Primavera. Non stiamo, quindi, parlando di cifre esorbitanti in grado di massacrare i nostri conti pubblici".In conclusione, per Ferretti,. Solamente una nuova arma per chi la vorrà utilizzare. Personalmente – conclude – ioIn quel caso sì che sarebbe il caso di temere un'eventuale nuova patrimoniale".