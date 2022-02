Mermec si aggiudica il premio Best Performance Award 2022

(Teleborsa) - MERMEC, azienda che fa parte del Gruppo Angel specializzata in tecnologie avanzate per il trasporto ferroviario, si è aggiudicata il premio Best Performance Award 2022 nella categoria "Best Performing Large Company" assegnato da SDA Bocconi, la prestigiosa business school di Milano, e promosso in partnership con J.P. Morgan Private Bank, PwC, EQT, Bureau Van Dijk, Havas PR.

Il premio, giunto alla sua quinta edizione, seleziona e premia le aziende italiane che si distinguono per l'eccellenza nello "sviluppo sostenibile" nella conduzione delle loro attività ed anche nella realizzazione di nuovi investimenti, generando valore economico, sociale e

ambientale.

L'azienda infatti si è distinta fra le 900mila analizzate per la capacità di garantire l'attività aziendale, senza rinunciare alla sua forte vocazione di corporate social responsibility (CSR). E' stata premiante l'adesione al programma Onu Global Compact in tema di rispetto dei diritti umani, standard lavorativi, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione, l'ottenimento di 19 certificazioni provenienti da enti autorevoli, ed il raggiungimento del prestigioso livello Platinum di EcoVadis per la sostenibilità. ll tutto generando un significativo valore economico attraverso la solida capacità di esecuzione e sviluppo della sua componente innovativa.

"Siamo orgogliosi dell'importante riconoscimento conferito dalla SDA Bocconi e desidero condividere questo importantissimo risultato con tutti i colleghi di lavoro e i nostri principali stakeholder, italiani ed esteri", ha affermato il Cavaliere del Lavoro Vito Pertosa, presidente del gruppo Angel, aggiungendo "il nostro obiettivo è continuare con il percorso intrapreso, rivolgendo una particolare attenzione allo sviluppo sociale".