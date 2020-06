© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -firmata da Francia e Germania ed altri quattro Paesi europei alla UE. La Cancelliera tedescaed il Presidente francese, assieme ad altri quattro leader -- hanno inviato una lettera alla Presidente della Commissione europea, per chiedere un piano uniforme ed organico per affrontare lada coronavirus o nuove future pandemie.Nella missiva, intitolata "Come assicurarci che la Ue sia preparata alla pandemia" si auspica che "il paper serva da ispirazione per ulteriori e fruttuosi confronti a livello europeo su come assicurare una preparazione da parte dell'UE alle future pandemie", sottolineando che laalla prima ondata di contagi, in cui sono morte oltre 180 mila persone, hasulla capacità dell'E di rispondere a questo tipo di sfide.I leader europei propongono quindi alla Commissione di adottare unaeuropeo, in vista di una possibile seconda ondata di contagi, in cui si adotti unche coinvolga la politica industriale, la ricerca, la digitalizzazione ed i finanziamenti europei.Lo scopo del piano sarebbe quello didell'UE a nuove crisi pandemiche, investendo anche la gestione comune della sanità: dispositivi di protezione, macchinari, farmaci, vaccini ecc. Attualmente, la Commissione non ha competenza in materia sanitaria, che è demandata invece alla discrezionalità dei singoli Stati membri.La proposta sarebbe quella di, monitorarli costantemente e confrontarli, ma nello stesso tempo includerebbe la fissazione didi materiale sanitario per assicurare la corretta gestione della crisi ed il coordinamento delle forniture.