Mercure Investment acquista l'1,6% di ASTM. Titolo balza in Borsa

(Teleborsa) -, controllata da Mercure Holding e a cascata dai fondi di investimento Ardian Infrastructure Fund IV, annuncia di aver, pari a circa l'1,6% del capitale sociale, attraverso una procedurarivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri.Ilper l'acquisto è pari a, per un esborso complessivo di circaha operato in qualità di intermediario autorizzato e sole bookrunner dell'Operazione. Il regolamento dell'Operazione avverrà il prossimo 11 Settembre 2020.Mercure è titolare anche di una partecipazione pari al 40% del capitale sociale di Nuova Argo Finanziaria, la quale detiene, direttamente e indirettamente, quasi 60,5 milioni di azioni di ASTM, pari a circa il 43,020% del capitale. La restante partecipazione pari al 60% del capitale sociale di Nuova Argo è detenuta da Aurelia che esercita il controllo solitario su ASTM.Il regime di trasferibilità e l'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni di ASTM acquisite sono disciplinati da unsottoscritto tra Nuova Argo, Aurelia e Mercure in data 8 settembre 2020.L'acquisto della partecipazione da parte di Mercure ha messo le ali alle azioniche segnano. Sotto il profilo tecnico, lo scenario di breve periodo di ASTM evidenzia un declino dei corsi verso area 18,18 Euro con prima area di resistenza vista a 18,93. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 17,86.