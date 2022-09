Merck riprende test di farmaco per HIV dopo stop FDA

Martedì 20 Settembre 2022, 14:30







(Teleborsa) - Merck & Co. (conosciuta anche come MSD al di fuori di USA e Canada), una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, ha annunciato che avvierà un nuovo programma clinico di Fase 3 per la sperimentazione di Islatravir. Si tratta di un farmaco per il trattamento delle persone con infezione da HIV. La Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha esaminato e concordato con questo piano, si legge in una nota.



Nel dicembre 2021 la FDA aveva sospeso gli studi relativi al trattamento, affermando che il componente del sistema immunitario che aiuta a combattere le infezioni era a un livello inferiore in alcuni pazienti. Ora gli studi riprenderanno con un dosaggio inferiore.



"Siamo grati ai ricercatori dello studio e ai numerosi partecipanti ai test di Islatravir - ha affermato Eliav Barr, vicepresidente senior e capo dello sviluppo clinico globale di Merck - A seguito di ampie valutazioni e consultazioni con la FDA, siamo lieti di poter avviare il nostro nuovo programma clinico di Fase 3 per valutare Islatravir per il trattamento dell'infezione da HIV".