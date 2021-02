© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il colosso farmaceuticoha annunciato ricavi per 12,5 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2020, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo risultato ha portato le, con unrispetto al 2019. Lper l'intero anno 2020 è stato di, mentre quello non GAAP pari a 5,94 dollari.Merck prevede, per il, che i, quindi in aumento di almeno l'8% rispetto all'anno appena concluso. La società si aspetta che l'utile per azione GAAP per l'intero anno 2021 sia compreso tra 5,52 e 5,72 dollari, mentre quello non GAAP sia compreso tra 6,48 e 6,68 dollari."Nonostante le sfide straordinarie portate dalla pandemia, Merck ha raggiunto unae fatto progressi significativi nella nostra performance nel 2020 - ha affermatodella società - Rimaniamo concentrati sulla nostra strategia guidata dalla scienza e siamo fiduciosi che questo approccio continuerà a fornire valore a pazienti e azionisti".Frazier ha annunciato che il 30 giugno, ruolo che ricopriva dal 2011, dopo essere entrato nella società nel 1992. Sarà sostituito dall'attuale CFO dell'azienda,, e continuerà a far parte del consiglio di amministrazione di Merck come presidente esecutivo "per un periodo di transizione che sarà determinato dal consiglio".Soltanto due settimane fa la società si era tirata fuori dalla gara per la realizzazione di uncontro il nuovo coronavirus, a causa di una "deludente risposta immunitaria" offerta dai suoi due aspiranti vaccini.