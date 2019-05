Merck & Co compra Peloton Therapeutics per 1 miliardo di dollari

Merck & Co ha raggiunto un accordo per comprare Peloton Therapeutics per circa un miliardo di dollari in contanti. Così facendo, l’azienda punta sulle terapie molecolari ancora in via di sviluppo per pazienti con cancro o altre malattie non oncologiche. Attraverso una controllata, Merck acquisirà tutte le azioni di Peloton in cambio di un versamento immediato di 1,05 miliardi di dollari. I soci di Peloton potranno ricevere altri 1,15 miliardi se determinati farmaci avranno successo in termini sia di approvazioni regolatorie sia di vendite. Merck scommette su un prodotto pensato per la cura del carcinoma a cellule renali. Roger Perlmutter, presidente di Merck Research Laboratories, ha spiegato che l’acquisizione dimostra la strategia del gruppo di puntare su aziende caratterizzate da attività di ricerca «eccezionalmente promettenti e innovative». La transazione dovrebbe essere completata entro il terzo trimestre del 2019. Separatamente, Merck ha comunicato che un suo farmaco anticancro, Keytruda, non ha raggiunto i risultati sperati dall’azienda nella cura di un tipo di cancro al seno aggressivo.

