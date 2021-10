Merck & Co migliora outlook dopo trimestrale positiva

Giovedì 28 Ottobre 2021, 14:45

(Teleborsa) - Merck & Co. (conosciuta anche come MSD al di fuori di USA e Canada), una delle più grandi società farmaceutiche del mondo, ha alzato la sua guidance per l'utile per azione adjusted per l'anno fiscale 2021 a 5,65-5,70 dollari, con entrate ora previste tra 47,4 e 47,9 miliardi di dollari. Il miglioramento dell'outlook è arrivato dopo una trimestrale positiva, in cui Merck & Co. ha guadagnato 1,75 dollari per azione, battendo le stime di 1,55 dollari degli analisti, secondo i dati IBES di Refinitiv. I ricavi sono risultati in ??crescita del 20% a 13,15 miliardi di dollari.

"Abbiamo raggiunto importanti traguardi clinici nelle aree chiave dell'oncologia e del Covid-19, inclusi risultati positivi di Fase 3 per molnupiravir - ha affermato il CEO Robert Davis - Abbiamo recentemente annunciato la nostra proposta di acquisizione di Acceleron, che rafforzerà il nostro portafoglio cardiovascolare con una scienza complementare e all'avanguardia e un entusiasmante candidato in fase avanzata".

